Минцифры объявило о завершении временных блокировок мобильного интернета в Москве

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Временные ограничения мобильного интернета в Москве, введенные по соображениям безопасности, сняты, сообщает во вторник пресс-служба Минцифры РФ.

"Временные блокировки мобильного интернета по соображениям безопасности в Москве завершены, операторы восстанавливают доступ к интернет-ресурсам. В случае повторных ограничений по соображениям безопасности операторы связи заблаговременно предупредят абонентов", - добавили в министерстве.

В Минцифры заявили, что "точечные отключения мобильного интернета в российских регионах производятся при угрозах безопасности, в том числе со стороны вражеских БПЛА". "Это позволяет снизить точность наведения беспилотников и противостоять атакам", - сказали в пресс-службе.

"При этом домашний интернет и Wi-Fi работает штатно", - подчеркнули в министерстве.

Ранее во вторник в пресс-службе Минцифры журналистам сообщили, что ведомство согласовывает с правоохранительными органами и спецслужбами возможность оперативного открытия "белого списка" сайтов, которые останутся доступными на период ограничений мобильного интернета в Москве.

4 мая "большая четверка" российских операторов связи предупредила о возможных отключениях мобильного интернета и смс с 5 по 9 мая в Москве и Подмосковье по соображениям безопасности для подготовки и проведения праздничных мероприятий.