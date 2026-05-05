Мошенники начали звонить москвичам, предлагая выплаты ко Дню Победы

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Мошенники под видом представителей госорганов звонят москвичам старшего поколения якобы с предложением выплат ко Дню Победы, сообщает во вторник пресс-служба столичного департамента информационных технологий (ДИТ).

"В Москве фиксируют новую схему обмана людей старшего поколения. Злоумышленники звонят под видом представителей госорганов и предлагают выплаты или подарки ко Дню Победы. Мошенники называют адрес, дату вручения медали или выплаты, создают ощущение официальности, затем просят данные: паспорт, СНИЛС, реквизиты карты, а также могут запросить код из смс", - говорится в сообщении.

Депртамент напоминает, что представители госорганов никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону.

Чтобы защититься от мошенников, рекомендуется не сообщать личные данные и коды, прервать разговор, если абонент заметил что-то подозрительное, при необходимости перезвонить в организацию по официальному номеру.