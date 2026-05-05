Поиск

Мошенники начали звонить москвичам, предлагая выплаты ко Дню Победы

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Мошенники под видом представителей госорганов звонят москвичам старшего поколения якобы с предложением выплат ко Дню Победы, сообщает во вторник пресс-служба столичного департамента информационных технологий (ДИТ).

"В Москве фиксируют новую схему обмана людей старшего поколения. Злоумышленники звонят под видом представителей госорганов и предлагают выплаты или подарки ко Дню Победы. Мошенники называют адрес, дату вручения медали или выплаты, создают ощущение официальности, затем просят данные: паспорт, СНИЛС, реквизиты карты, а также могут запросить код из смс", - говорится в сообщении.

Депртамент напоминает, что представители госорганов никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону.

Чтобы защититься от мошенников, рекомендуется не сообщать личные данные и коды, прервать разговор, если абонент заметил что-то подозрительное, при необходимости перезвонить в организацию по официальному номеру.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число БПЛА, сбитых на подлете к Москве, выросло до 17

Минцифры объявило о завершении временных блокировок мобильного интернета в Москве

 Минцифры объявило о завершении временных блокировок мобильного интернета в Москве

Москвичам советуют распечатывать билеты в театры и музеи из-за проблем со связью

Минцифры РФ работает над оперативным открытием "белого списка" сайтов в Москве

 Минцифры РФ работает над оперативным открытием "белого списка" сайтов в Москве

Отопление начнут отключать в Москве 6 мая

 Отопление начнут отключать в Москве 6 мая

Сбиты еще три БПЛА, летевших на Москву

Понижение температуры почти на 10 градусов ожидается в Московском регионе 8 мая

 Понижение температуры почти на 10 градусов ожидается в Московском регионе 8 мая

Москвичей предупредили о возможных ограничениях мобильного интернета 5-9 мая

 Москвичей предупредили о возможных ограничениях мобильного интернета 5-9 мая

Ещё один БПЛА сбит на подлёте к Москве

Для аэропорта "Домодедово" отменили ограничения
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2067 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9260 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов