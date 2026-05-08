В Москве разрешили ввести гостиницу на Тверской на месте доходного дома Молчановых

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию гостиницы на месте доходный дома Молчановых в центре столицы, сообщается на портале открытых данных правительства города.

Разрешение объекта по адресу улица Тверская, 24, стр 1 было выдано 7 мая. Общая площадь гостиница составляет 15,5 тысяч "квадратов". Застройщиком выступило АО "Тверская 24".

Предполагалось восстановить ценные элементы исторического облика здания, в том числе утраченный балкон третьего этажа на углу улицы Тверской и Старопименовского переулка, а также металлические козырьки над входами в подъезды со стороны главного фасада.

По информации движения "Архнадзор", четырехэтажный доходный дом с рестораном на первых двух этажах был построен в 1893 году для купца Якова Молчанова по проекту архитектора Ивана Херодинова (Хородинова).

В 1930-е годы дом был надстроен пятым и шестым этажами. На тот момент в здании размещался Центральный институт подготовки, переподготовки и повышения технической квалификации комсостава и партполиткадров железнодорожного транспорта НКПС, детский сад и мелкие организации.

В 2020 году в здании, находящимся на реконструкции произошел пожар. Позднее дом был назначен к реконструкции методом демонтажа и нового строительства. Снос здания завершился в 2022 году.