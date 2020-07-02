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В центре Москвы загорелось шестиэтажное здание

В центре Москвы загорелось шестиэтажное здание
Фото: Reuters

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Спасатели тушат шестиэтажное здание в столице по улице Тверской, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

"Горит здание по адресу Тверская, д. 24", - сказали в ведомстве. По словам собеседника агентства, на втором этаже находящегося на реконструкции здания возникло возгорание на общей площади порядка 300 квадратных метров.

В МЧС отметили, что людей внутри нет, пожарным удалось не допустить распространения огня.

В пресс-службе департамента транспорта столицы "Интерфаксу" в свою очередь сообщили, что в связи с пожаром в жилом доме в центре столицы временно перекрыто движение транспорта на участке Тверской улицы.

"В настоящее время Тверская улица перекрыта в обе стороны между Триумфальной площадью и Бульварным кольцом", - сказал собеседник агентства. Кроме того, в связи с ЧП изменилась схема движения трех автобусных маршрутов.

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