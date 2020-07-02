Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:09Заразились
на 02.07В России 661 165+6 760В мире 10 694 060+218 222

Загоревшийся в центре Москвы дом не является памятником архитектуры

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Шестиэтажное здание XIX века на Тверской улице в Москве, где в четверг произошел пожар, не является объектом культурного наследия, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорнаследия.

Как сообщалось, пожар произошел в доме 24 по Тверской улице. В ведомстве отметили, что здание находится на реконструкции, огонь вспыхнул на втором этаже и охватил порядка 300 кв.м.

В МЧС отметили, что людей внутри не было, пожарным удалось не допустить распространения огня, и в 16:23 пожар был локализован.

В связи с пожаром Тверская улица временно перекрыта в обе стороны между Триумфальной площадью и Бульварным кольцом.

Пожар в центре Москвы

8
Москва

Новости по теме

Новости

Пожар на площади 800 "квадратов" в доме в центре Москвы ликвидирован

В центре Москвы загорелось шестиэтажное здание

В центре Москвы загорелось шестиэтажное здание
Пандемия коронавируса

В нескольких музеях Москвы после открытия произошли локальные вспышки коронавируса

В нескольких музеях Москвы после открытия произошли локальные вспышки коронавируса

Сын экс-сенатора, сбивший сотрудника ГИБДД в Москве, получил два года колонии

ЦИК отменила результаты голосования на участке в московских Раменках

В Москве по данным обработки 100% протоколов за поправки выступили 65,29%

Источник сообщил о госпитализации восьми избирателей с участков в Москве

Источник сообщил о госпитализации восьми избирателей с участков в Москве

90% протоколов очного голосования обработано в Москве

Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными

75% бюллетеней обработано в Москве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');