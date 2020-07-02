Загоревшийся в центре Москвы дом не является памятником архитектуры

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Шестиэтажное здание XIX века на Тверской улице в Москве, где в четверг произошел пожар, не является объектом культурного наследия, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Мосгорнаследия.

Как сообщалось, пожар произошел в доме 24 по Тверской улице. В ведомстве отметили, что здание находится на реконструкции, огонь вспыхнул на втором этаже и охватил порядка 300 кв.м.

В МЧС отметили, что людей внутри не было, пожарным удалось не допустить распространения огня, и в 16:23 пожар был локализован.

В связи с пожаром Тверская улица временно перекрыта в обе стороны между Триумфальной площадью и Бульварным кольцом.