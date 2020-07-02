Пожар на площади 800 "квадратов" в доме в центре Москвы ликвидирован

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали в четверг возгорание в здании в центре Москвы по улице Тверская, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

"В 17:15 (завершена - ИФ) ликвидация последствий пожара по улице Тверская, 24 на площади 800 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что спасатели тушат шестиэтажное здание по улице Тверской д.24 на площади 300 квадратных метров на втором этаже здания, находящегося на реконструкции, говорили в МЧС.

В МЧС отмечали, что людей внутри нет, пожарным удалось не допустить распространения огня. Пожар был локализован в 16:23 2 июля.

В пресс-службе столичного департамента транспорта сообщали, что в связи с пожаром Тверская улица перекрыта в обе стороны между Триумфальной площадью и Бульварным кольцом, кроме того, изменилась схема движения трех автобусных маршрутов.

В пресс-службе Мосгорнаследия "Интерфаксу" сообщили, что шестиэтажное здание XIX века на Тверской, где произошел пожар, не является объектом культурного наследия.