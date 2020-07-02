Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:09Заразились
на 02.07В России 661 165+6 760В мире 10 694 060+218 222

Пожар на площади 800 "квадратов" в доме в центре Москвы ликвидирован

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали в четверг возгорание в здании в центре Москвы по улице Тверская, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

"В 17:15 (завершена - ИФ) ликвидация последствий пожара по улице Тверская, 24 на площади 800 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что спасатели тушат шестиэтажное здание по улице Тверской д.24 на площади 300 квадратных метров на втором этаже здания, находящегося на реконструкции, говорили в МЧС.

В МЧС отмечали, что людей внутри нет, пожарным удалось не допустить распространения огня. Пожар был локализован в 16:23 2 июля.

В пресс-службе столичного департамента транспорта сообщали, что в связи с пожаром Тверская улица перекрыта в обе стороны между Триумфальной площадью и Бульварным кольцом, кроме того, изменилась схема движения трех автобусных маршрутов.

В пресс-службе Мосгорнаследия "Интерфаксу" сообщили, что шестиэтажное здание XIX века на Тверской, где произошел пожар, не является объектом культурного наследия.

Пожар в центре Москвы

8
Москва МЧС

Новости по теме

Новости

В центре Москвы загорелось шестиэтажное здание

В центре Москвы загорелось шестиэтажное здание
Пандемия коронавируса

В нескольких музеях Москвы после открытия произошли локальные вспышки коронавируса

В нескольких музеях Москвы после открытия произошли локальные вспышки коронавируса

Сын экс-сенатора, сбивший сотрудника ГИБДД в Москве, получил два года колонии

ЦИК отменила результаты голосования на участке в московских Раменках

В Москве по данным обработки 100% протоколов за поправки выступили 65,29%

Источник сообщил о госпитализации восьми избирателей с участков в Москве

Источник сообщил о госпитализации восьми избирателей с участков в Москве

90% протоколов очного голосования обработано в Москве

Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными

75% бюллетеней обработано в Москве

39 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');