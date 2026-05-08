В московском метро закрытие участка синей ветки продлили до 12 мая

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Москве на три дня, до 12 мая продлили закрытие участка Арбатско-Покровской линии метро между станциями "Строгино" и "Пятницкое шоссе", сообщил столичный департамент транспорта. Он закрыт с 30 апреля из-за строительства тоннеля Рублево-Архангельской линии.

До 12 мая пассажиры метро могут пользоваться бесплатными автобусами, станциями Таганско-Краснопресненской линии метро.

Ранее предполагалось, что участок синей ветки будет закрыт до 8 мая включительно из соображений безопасности, поскольку строительные работы идут рядом с действующим участком линии.

Будущая Рублево-Архангельская линия пройдет от Московского международного делового центра (ММДЦ) "Москва-Сити" до Красногорска. Более 1 млн пассажиров из семи районов Москвы получат быстрые пересадки на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метро.

