Участок синей ветки метро между "Строгино" и "Пятницким шоссе" закроют до 8 мая

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Участок Арбатско-Покровской линии метро между станциями "Строгино" и "Пятницкое шоссе" будет закрыт с 30 апреля по 8 мая из-за строительства тоннеля новой Рублево-Архангельской линии.

Для пассажиров будут закрыты станции "Мякинино", "Волоколамская", "Митино" и "Пятницкое шоссе".

Как отмечали в департаменте транспорта Москвы, тоннель будут прокладывать вблизи действующего участка синей линии, поэтому для безопасности поездок необходимо ограничить движение в зоне проведения работ. Будущая Рублево-Архангельская линия свяжет ММДЦ "Москва-Сити" и подмосковный город Красногорск, а также улучшит транспортную доступность для более чем 1 млн жителей.

Во время закрытия участка "синей" ветки пассажиры смогут воспользоваться бесплатными автобусами КМ, которые будут ходить с 5 часов утра до 2 часов ночи. Автобусы КМ1 будут ходить с остановками Пятницкое шоссе, Митино, Волоколамская и Тушинская, а автобусы КМ2 - Пятницкое шоссе, Митино, Волоколамская, Мякинино и Строгино. Всего будет запущено около 130 автобусов, которые будут ходить с интервалом от 1 минуты.

Помимо автобусов также можно будет воспользоваться Таганско-Краснопресненской линей, автобусами е30, е30к, 210 и 614 и другими маршрутами наземного транспорта.

Также на станциях будут работать более 50 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогут с навигацией, подскажут маршруты и при необходимости сопроводят маломобильных пассажиров.

Кроме того, на время закрытия участка Арбатско-Покровской линии, на северо-западе Москвы изменится схема движения.

Для удобства проезда бесплатных автобусов КМ, которые будут ходить по маршруту "Пятницкое шоссе" - "Тушинская" и "Пятницкое шоссе" - "Строгино", временно изменят движение автомобилей с 02:30 30 апреля до 04:30 9 мая. Так, часть поворотов в районе Пятницкого шоссе, улицы Митинская и Мякининского проезда будут временно недоступны, по временным выделенным полосам сможет ездить только городской транспорт. На дублере улицы Митинская и на дороге в районе Пятницкого шоссе организуют одностороннее движение.

Также с 28 апреля до 04:30 9 мая на 11 участках будет запрещена остановка и стоянка.