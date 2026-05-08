Президенты Казахстана и Узбекистана примут участие в торжествах в Москве 9 мая

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - К участию в торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве присоединятся президенты Казахстана и Узбекистана Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Сейчас я хотел бы с большим удовольствием сообщить вам, что в Москву на празднование прибудут также уважаемые руководители двух близких нам государств. А именно: президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев и президент Узбекистана Шавкат Миромонович Мирзиёев. Президент России Владимир Владимирович Путин сегодня вечером пообщается с ними и Александром Григорьевичем Лукашенко в ходе дружеского обеда, а также проведет двусторонние встречи", - сказал Ушаков журналистам в пятницу.

В субботу, по его словам, все лидеры вместе будут присутствовать на параде на Красной площади, примут участие в церемонии у Могилы Неизвестного Солдата и в других торжественных мероприятиях.

Рассказав о двух новых гостях, Ушаков напомнил, что накануне уже проинформировал СМИ и конкретно озвучил список тех зарубежных высокопоставленных представителей, которые ранее изъявили желание присутствовать в Москве на торжествах, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

"Я особо подчеркнул, что российское руководство не рассылало приглашений на эти торжества. Но, естественно, мы рады приветствовать и рады принять в Москве тех лидеров, которые сами захотели приехать к нам и захотели разделить вместе с нами радость по поводу великого праздника Дня Победы", - сказал Ушаков.

Накануне он сообщил журналистам, что в числе государственных деятелей, изъявивших желание посетить Москву 9 мая, в частности, оказались президент Абхазии Бадра Гунба, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, председатель правительства Словакии Роберт Фицо, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, группа руководства Республики Сербской во главе с президентом Синиша Кара, политик Милорад Додик.