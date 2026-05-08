Лукашенко в Москве примет участие в торжествах в честь годовщины Победы

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Пресс-служба президента Белоруссии сообщила о плане визита Александра Лукашенко в Россию.

"По приглашению президента России Владимира Путина глава белорусского государства вместе с другими высокими зарубежными гостями примет участие в торжествах в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Центром праздничных мероприятий станет Красная площадь в Москве, где пройдет традиционный Парад Победы", - говорится в сообщении.

Затем состоится церемония возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата.

"Планируется также встреча президентов Белоруссии и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, международную повестку дня и обстановку в регионе", - сообщили в пресс-службе.

Лукашенко по возвращении в Белоруссию примет участие в торжественных мероприятиях в Минске.

