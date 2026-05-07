Президенты Белоруссии, Лаоса, премьер Словакии планируют посетить 9 мая Москву

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В этом году специальных приглашений на празднование Победы в Великой Отечественной войне Кремль не рассылал, но ряд иностранных лидеров изъявили желание посетить 9 мая Москву, в их числе президенты Белоруссии, Лаоса, премьер Словакии, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Мы специально на празднование не приглашали, как в прошлом году, иностранных гостей. В прошлом году была большая группа иностранных лидеров в связи с проведением юбилейных торжеств", - сказал Ушаков на брифинге в Москве. При этом он рассказал, что некоторые иностранные деятели изъявили желание посетить Москву в эти торжественные дни и принять участие вместе с руководством РФ в соответствующих мероприятиях 9 мая.

"Будет выступление президента. В общем-то все как обычно, кроме демонстрации военной техники", - рассказал Ушаков.

Он сообщил, что тем государственным деятелям, которые изъявили желание отпраздновать 9 мая в Москве, были направлены соответствующие приглашения.

"Речь идет о следующих представителях: президент Абхазии Бадра Гунба, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, группа руководства Республики Сербской во главе с президентом (Синиша Каран)", - рассказал Ушаков. Кроме того, он добавил: "В этой группе также наш хорошо известный друг Милорад Додик и председатель народной скупщины". Кроме того, напомнил Ушаков, в Москву прибудут председатель правительства Словакии Роберт Фицо и президент Южной Осетии Алан Гаглоев. "Парад также посетят военные атташе иностранных государств", - сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос, будет ли Фицо присутствовать на параде, Ушаков сказал: "Судя по всему, как и в прошлом году, он будет в Москве, возложит венки к могиле Неизвестного солдата, встретится с президентом в ходе двусторонних переговоров".

Ушаков рассказал, что примерно в 9:45 пройдет церемония официальной встречи президентом России иностранных гостей, после чего они все вместе будут присутствовать на Красной площади и смотреть парад.

После окончания парада Путин вместе с иностранными представителями и ветеранами возложит цветы к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

"Затем состоится торжественный прием в Кремле от имени президента России для глав государств и иностранных гостей, которые приглашены на эти мероприятия. После этого мы планируем провести целый ряд двусторонних встреч", - рассказал Ушаков.

Он отметил, что встреча с президентом Белоруссии пройдет накануне.

Сначала состоятся переговоры с Фицо. Затем пройдет встреча с верховным правителем Малайзии. "Султан попросил провести встречу в формате тет-а-тет, и мы, естественно, с этим предложением согласились. Кстати, наш президент общался с верховным представителем Малайзии совсем недавно - 26 января в Санкт-Петербурге", - рассказал Ушаков.

Затем пройдут переговоры с президентом Лаоса.

"С нашей стороны тоже будет целая группа соответствующих представителей, и мы всесторонне обсудим дальнейшее развитие наших двусторонних отношений", - сообщил Ушаков.

После этого, по его словам, президент РФ будет встречаться с группой руководства Республики Сербской. "Представители этой республики традиционно участвуют в торжественных мероприятиях по случаю победы в ВОВ. Затем уже - переговоры с президентом Абхазии и президентом Южной Осетии", - сказал представитель Кремля.