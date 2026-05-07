Путин и Фицо обсудят в Москве взаимодействие РФ и Словакии в различных сферах

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - На встрече 9 мая президента РФ Владимира Путина с председателем правительства Словакии Робертом Фицо будут обсуждаться состояние и перспективы двустороннего взаимодействия, страны выступают за реализацию имеющихся договоренностей в сферах, представляющих взаимный интерес, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Фицо посетит Москву 9 мая для участия в торжествах по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в этот день запланирована двусторонняя встреча президента России с председателем правительства Словакии.

"В ходе предстоящей встречи планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в различных сферах, а также обменяться мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня. Россия и Словакия настроены на развитие конструктивного диалога и выступают за реализацию имеющихся договоренностей в сферах, представляющих взаимный интерес", - отметил Ушаков на брифинге в Москве в четверг.

Он отметил, что на двусторонние торгово-экономические отношения негативно влияют введенные Западом антироссийские санкции, последние четыре года наблюдается снижение объемов товарооборота, вызванное, прежде всего, ограничениями Евросоюза на поставки энергоносителей из России.

"В свою очередь Россия остается надежным поставщиком энергоносителей, которые вносят серьезный вклад в повышение энергобезопасности Словакии", - отметил помощник президента РФ.

Он напомнил о реализации долгосрочных договоренностей ПАО "Газпром" и словацкой государственной компании "СГП" о поставках российского газа, а также соглашение между АО "Транснефть" и АО "Транспетрол" о поставках нефти по трубопроводу "Дружба". При этом он обратил внимание на то, что с 27 января по 22 апреля этого года "из-за провокационных действий киевского режима российская нефть в Словакию по этому нефтепроводу не поступала".

Представитель Кремля напомнил, что 24 апреля Словакия подала иск в суд ЕС против регламента, который предусматривает поэтапное прекращение импорта российского природного газа до 1 ноября 2027 года и подготовку к прекращению импорта российской нефти до конца 2027 года.