Поиск

Изменение схемы движения для транспорта на северо-западе Москвы продлено до 12 мая

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил, что изменение схемы движения на северо-западе Москвы продлено до 12 мая из-за строительства тоннеля Рублево-Архангельской линии.

"Изменение схемы движения в Северо-Западном административном округе в связи со строительством тоннеля Рублево-Архангельской линии метро продлевается до 12 мая", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в пятницу.

В частности, часть поворотов в районе Пятницкого шоссе, улицы Митинская и Мякининского проезда временно недоступны. По временным выделенным полосам может ездить только городской транспорт.

На дублере улицы Митинская и на дороге в районе Пятницкого шоссе организовано одностороннее движение.

Помимо этого, на 11 участках запрещена остановка/стоянка.

Ранее сообщалось о продлении до 12 мая перекрытия участка между станциями "Строгино" и "Пятницкое шоссе" Арбатско-Покровской линии московского метрополитена, он закрыт с 30 апреля из-за строительства тоннеля Рублево-Архангельской линии. Ранее ограничения были введены до 8 мая включительно.

Будущая Рублево-Архангельская линия пройдет от Московского международного делового центра (ММДЦ) "Москва-Сити" до Красногорска.

Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Премьер Словакии Фицо возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

 Премьер Словакии Фицо возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Отопительный сезон в Москве завершен

 Отопительный сезон в Москве завершен

Плюс 10 градусов и без осадков будет во время парада в Москве 9 мая

 Плюс 10 градусов и без осадков будет во время парада в Москве 9 мая

Для аэропорта "Внуково" отменили все ограничения

В Москве курьеров обязали ежедневно проходить фотоконтроль

Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 25

Мэрия Москвы напомнила о возможной грозе в четверг

Похолодание задержится в Москве на все предстоящие выходные

 Похолодание задержится в Москве на все предстоящие выходные

На подлете к Москве сбили еще четыре БПЛА

Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 20
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2124 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9325 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов