Изменение схемы движения для транспорта на северо-западе Москвы продлено до 12 мая

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил, что изменение схемы движения на северо-западе Москвы продлено до 12 мая из-за строительства тоннеля Рублево-Архангельской линии.

"Изменение схемы движения в Северо-Западном административном округе в связи со строительством тоннеля Рублево-Архангельской линии метро продлевается до 12 мая", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале департамента в пятницу.

В частности, часть поворотов в районе Пятницкого шоссе, улицы Митинская и Мякининского проезда временно недоступны. По временным выделенным полосам может ездить только городской транспорт.

На дублере улицы Митинская и на дороге в районе Пятницкого шоссе организовано одностороннее движение.

Помимо этого, на 11 участках запрещена остановка/стоянка.

Ранее сообщалось о продлении до 12 мая перекрытия участка между станциями "Строгино" и "Пятницкое шоссе" Арбатско-Покровской линии московского метрополитена, он закрыт с 30 апреля из-за строительства тоннеля Рублево-Архангельской линии. Ранее ограничения были введены до 8 мая включительно.

Будущая Рублево-Архангельская линия пройдет от Московского международного делового центра (ММДЦ) "Москва-Сити" до Красногорска.