Интервалы движения поездов будут увеличены на МЦД-2 в праздничные выходные

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Расписание движения поездов будет скорректировано 9-11 мая на второй линии Московских центральных диаметрах (МЦД-2, D2) из-за ремонта путевой инфраструктуры, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"9, 10 и 11 мая на МЦД-2 будут увеличены интервалы движения поездов: на Рижском направлении - до 1 часа 40 минут. В период изменений (...) проведут работы по капитальному ремонту путевой инфраструктуры на участке "Павшино - Тушино", - говорится в сообщении.

В частности, на Рижском направлении интервалы движения поездов на участке от станции "Курская" до станции "Нахабино" будут частично увеличены до 1 часа 40 минут. На участке от "Тушинской" до "Пенягино" поезда в обе стороны будут следовать по пути "на Нахабино".

Кроме того, часть поездов со стороны станции "Нахабино" проследует укороченными маршрутами до и от станции "Тушинская", часть поездов дальнего пригорода - до и от станции "Нахабино".

На Курском направлении интервалы движения поездов будут частично увеличены до 30-40 минут, часть поездов проследует до и от станции "Курская" и "Царицыно".