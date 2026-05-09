Поиск

Интервалы движения поездов будут увеличены на МЦД-2 в праздничные выходные

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Расписание движения поездов будет скорректировано 9-11 мая на второй линии Московских центральных диаметрах (МЦД-2, D2) из-за ремонта путевой инфраструктуры, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"9, 10 и 11 мая на МЦД-2 будут увеличены интервалы движения поездов: на Рижском направлении - до 1 часа 40 минут. В период изменений (...) проведут работы по капитальному ремонту путевой инфраструктуры на участке "Павшино - Тушино", - говорится в сообщении.

В частности, на Рижском направлении интервалы движения поездов на участке от станции "Курская" до станции "Нахабино" будут частично увеличены до 1 часа 40 минут. На участке от "Тушинской" до "Пенягино" поезда в обе стороны будут следовать по пути "на Нахабино".

Кроме того, часть поездов со стороны станции "Нахабино" проследует укороченными маршрутами до и от станции "Тушинская", часть поездов дальнего пригорода - до и от станции "Нахабино".

На Курском направлении интервалы движения поездов будут частично увеличены до 30-40 минут, часть поездов проследует до и от станции "Курская" и "Царицыно".

Москва МЦД-2 9 мая
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российские военные нейтрализовали за вечер пятницы 44 украинских БПЛА

Премьер Словакии Фицо возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

 Премьер Словакии Фицо возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Отопительный сезон в Москве завершен

 Отопительный сезон в Москве завершен

Плюс 10 градусов и без осадков будет во время парада в Москве 9 мая

 Плюс 10 градусов и без осадков будет во время парада в Москве 9 мая

Для аэропорта "Внуково" отменили все ограничения

В Москве курьеров обязали ежедневно проходить фотоконтроль

Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 25

Мэрия Москвы напомнила о возможной грозе в четверг

Похолодание задержится в Москве на все предстоящие выходные

 Похолодание задержится в Москве на все предстоящие выходные
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2125 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9328 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов