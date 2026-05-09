Движение на ряде улиц и набережных в центре Москвы закроют 9 мая

Несколько станций метро в центре будут временно работать только на вход и пересадку

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Ряд улиц и набережных в центре Москвы будут закрыты для движения транспорта в День Победы, 9 мая; ограничения продлятся с 5:00 до окончания мероприятий. Изменится и работа столичного метро - несколько центральных станций будут закрыты на выход.

Перекрытия на дорогах

По информации департамента транспорта столицы, с 5:00 до окончания мероприятия ограничения будут действовать на Тверской улице - от улицы Моховая до Тверского бульвара; Моховой улице - от улицы Воздвиженка до улицы Тверская; на Большой Никитской улице - от улицы Моховая до Романова переулка; на улице Петровка - от Дмитровского переулка до Театрального проезда; Садовнической улице - от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста.

Не будет движения на Гончарной набережной - от Гончарного проезда до Котельнической набережной; Садовнической набережной - от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста; Пречистенской набережной - от Кремлевской набережной до Соймоновского проезда.

Будут перекрыты улицы Охотный Ряд, Болотная, Балчуг, Солянка, Ильинка, Варварка и Волхонка; переулки Фалеевский, Лубочный, Ветошный, 1-й и 2-й Раушский, а также Китайгородский, Театральный и Соймоновский проезды.

Движение будет закрыто на Старой, Новой и Болотной площадях; Большом Москворецком и Чугунном мостах, на набережных Москворецкая, Кремлевская, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Котельническая, Болотная, Кадашевская.

На частках ограничений будет запрещена парковка до 23:59 9 мая. Кроме того, часть подземных пешеходных переходов через Тверскую улицу могут закрыть.

В связи с ограничениями 9 мая с 4:10 до конца мероприятия изменятся маршруты наземного транспорта в центре Москвы. Часть автобусов будут ходить по укороченному или измененному маршруту, часть - будет курсировать на двух участках.

Ограничения в метро

9 мая несколько центральных станций московского метро будут закрыты на выход с раннего утра до окончания мероприятий.

Так, с 05:30 станции "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Библиотека им. Ленина", "Боровицкая" и "Арбатская" Арбатско-Покровской линии будут работать только на вход и пересадку пассажиров.

Как ранее предупредили в дептрансе, во время проведения мероприятий "возможны ситуативные ограничения на вход и выход на других станциях московского метро по требованию полиции".

В период праздников будет усилена безопасность на транспорте, добавили в департаменте.