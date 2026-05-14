Домодедово работает по согласованию с соответствующими органами

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства аэропорт Домодедово принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Мах.

Ранее аналогичные ограничения ввели в столичном аэропорту Внуково. Также не принимает и не отправляет самолеты тамбовский аэропорт.

Москва Домодедово
