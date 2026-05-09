Путин с главами государств возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин вместе с главами делегаций, прибывшими в Москву для участия в торжествах в честь Дня Победы, после парада возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду.

В церемонии приняли участие, в частности, руководители Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Абхазии, Лаоса, Малайзии, Сербии и Южной Осетии.

После этого участники церемонии отправятся на официальный прием в Кремле для глав иностранных государств и почетных гостей.

Затем у президента РФ запланирован целый марафон двусторонних встреч. В частности, Путин планирует провести встречу с премьером Словакии Робертом Фицо, который возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата накануне. У президента РФ также состоятся контакты с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом, президентами Лаоса Тхонглуном Сисулитом, Абхазии Бадрой Гунбой, Южной Осетии Аланом Гаглоевым и группой руководства Республики Сербской, в которую войдут действующий и бывший президенты этого энтитета Боснии и Герцеговины Синиш Каран и Милорад Додик, а также председатель народной скупщины.

Накануне Путин уже встретился с белорусским, казахстанским и узбекистанским коллегами Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиеевым, которые также прибыли на торжественные мероприятия. Президент пообщался с гостями в формате дружеского обеда, а также провел двусторонние встречи.

В отличие от других гостей, о прибытии Токаева и Мирзиеева в Москву для празднования Дня Победы стало известно в пятницу.

Ранее Ушаков пояснял, что в нынешнем году, в отличие от прошлого, российская сторона не приглашала специально иностранных гостей на празднование Дня Победы. По его словам, главы зарубежных государств, которые приехали в Москву в этом году, сами изъявили желание принять участие в мероприятиях 9 мая.

