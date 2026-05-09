Ограничения на мобильный интернет и смс в Москве сняты

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Минцифры РФ сообщило о снятии ограничений на мобильный интернет и смс, введенных по соображениям безопасности во время празднования Дня Победы: пока работает так называемый "белый список", после 13:00 заработают все сервисы.

"Временные ограничения на работу мобильного интернета и смс в Москве, связанные с обеспечением безопасности во время празднования Дня Победы, сняты. Операторы связи восстанавливают доступ абонентов к привычным сервисам", - отмечает ведомство.

"Пока работает "белый список" сайтов, с 13:00 все ресурсы будут доступны в полном объеме", - говорится в сообщении.

В Минцифры сообщили, что "голосовая связь, домашний интернет и Wi-Fi также продолжают работать в штатном режиме".

"В то же время при непосредственных угрозах безопасности могут точечно вводиться ограничительные меры. В таком случае операторы оперативно предупредят абонентов", - добавили в ведомстве.

Как сообщила 7 мая пресс-служба Минцифры РФ, "для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День Победы 9 мая доступ к мобильному интернету - в том числе к "белому списку" сайтов - и сервисам обмена смс в Москве будут временно ограничены". При этом в министерстве отметили, что "домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме без ограничений".

Со своей стороны, "большая четверка" российских операторов связи - "Билайн", МТС, Т2 и Мегафон - накануне, 8 мая, предупредили своих абонентов о предстоящих ограничениях.

4 мая операторы "большой четверки" заявляли о возможных отключениях мобильного интернета и смс с 5 по 9 мая в Москве и Подмосковье по соображениям безопасности для подготовки и проведения праздничных мероприятий. Ограничения мобильного интернета и смс были введены в столице с утра 5 мая, продлились около четырех часов, примерно до 12:30.

6 мая операторы мобильной связи T2 и "Мегафон" вновь предупредили своих абонентов о возможных ограничениях мобильного интернета в ближайшие дни.

Однако на следующий день, 7 мая, пресс-служба Минцифры РФ сообщила, "об отсутствии планов по отключению и ограничению мобильного интернета в Москве 7-8 мая".

