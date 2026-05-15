Подъезд к Курскому и Павелецкому вокзалам Москвы закроют 16 мая из-за мотофестиваля

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Подъезд к ряду объектов столицы в районе Садового кольца, в том числе к Курскому и Павелецкому вокзалам и Центральному парку культуры и отдыха имени Максима Горького, будет временно перекрыт 16 мая из-за Московского мотофестиваля, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Во время проведения мероприятия не получится подъехать к некоторым городским объектам со стороны Садового кольца", - говорится в сообщении.

К ним относятся Парк Горького, парк искусств "Музеон", Театр сатиры, Театр кукол имени С.В. Образцова, театр имени Моссовета, Концертный зал имени П.И. Чайковского, Московский международный дом музыки, Курский и Павелецкий вокзалы, НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, детская городская клиническая больница имени Н.Ф. Филатова и Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца.

Кроме того, будет перекрыт подъезд к торгово-развлекательному комплексу "Атриум", торгово-развлекательному центру "Павелецкая плаза", торговому центру "Смоленский пассаж".

При планировании маршрута рекомендуется заранее выбирать пути объезда и по возможности использовать метро для поездок в центр.

Для проведения Московского мотофестиваля с 15 по 17 мая будет временно перекрыто движение на ряде дорог в Центральном и Западном административных округах столицы. Ограничения коснутся внешней стороны Садового кольца, Университетской площади, Воробьевского шоссе, Бережковской набережной, Бородинского моста и нескольких улиц. Основные временные перекрытия запланированы на 16 мая.

14-й Московский мотофестиваль 2026 и открытие мотосезона пройдут 16 мая на смотровой площадке Воробьевых гор, в этот день мотоколонна проедет по Садовому кольцу и финиширует на Университетской площади.

