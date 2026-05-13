В Москве 16 мая изменят маршруты автобусов для мотофестиваля и забега по Садовому кольцу

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Москве 16 мая изменят маршруты некоторых автобусов в центре и на набережных Москвы-реки , сообщил городской Департамент транспорта.

"16 мая с 3:45 до конца мероприятия будут изменены маршруты в центре и на набережных Москвы-реки. Изменения - на время проведения Московского мотофестиваля и забега "Легкоатлетическая эстафета по Садовому кольцу", - говорится в сообщении.

Изменятся маршруты м9, 511, 538, 40, с910.

Помимо этого, 16 мая изменятся маршруты автобусов м88, м89 и 826 в Бирюлеве Восточном на время строительства Бирюлевской линии метро.