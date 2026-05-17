Участок ЦКАД в городском округе Солнечногорск перекрыт по техническим причинам

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Главное управление МВД России по Московской области сообщает о перекрытии участка Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) с 333-го по 325-й км в городском округе Солнечногорск.

"Сотрудниками полиции по техническим причинам перекрыто движение по автотрассе в г.о. Солнечногорск. Информируем участников дорожного движения о введении временных ограничений на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД). По техническим причинам движение транспорта полностью перекрыто на участке с 333-го по 325-й км ЦКАД в обоих направлениях", - говорится в сообщении подмосковной полиции в воскресенье вечером.

Для объезда закрытого участка рекомендуется использовать Пятницкое шоссе и федеральную трассу М-10 "Россия".

О снятии ограничений будет сообщено дополнительно.

