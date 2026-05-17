Поиск

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе из-за жары

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе из-за жары
Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России объявил "оранжевый", предпоследний уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за аномально жаркой погоды и сильной жары в дневные часы в период с 18 по 22 мая.

"С 18 мая по 22 мая ожидается аномально жаркая погода, среднесуточная температура воздуха выше нормы на 7-9 градусов, и сильная жара в дневные часы. Максимальная температура воздуха плюс 30 - плюс 32", - говорится в предупреждении метеорологов.

Аналогичное предупреждение выпущено в отношении Московской области, где максимальные температуры днем будут в диапазоне плюс 27 - плюс 32.

"Оранжевый" уровень погодной опасности означает, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

Московская область Подмосковье
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе из-за жары

 "Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе из-за жары

Пожар в Москве у Северо-Восточной хорды ликвидирован

 Пожар в Москве у Северо-Восточной хорды ликвидирован

Движение по Северо-Восточной хорде в Москве перекрыто из-за пожара

Жителей Москвы предупредили о возможных ливнях, грозе и граде в воскресенье

 Жителей Москвы предупредили о возможных ливнях, грозе и граде в воскресенье

Движение поездов в районе Истринского округа Подмосковья восстановлено

Работа контактной сети на железной дороге нарушена в Истринском округе Подмосковья

В результате атаки дронов на Москву, по предварительным данным, ранено 12 человек

С начала суток уничтожены 35 БПЛА, которые летели в направлении Москвы

Аэропорты Домодедово и Жуковский сняли ограничения, Внуково работает по согласованию

 Аэропорты Домодедово и Жуковский сняли ограничения, Внуково работает по согласованию

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский приостановили прием и выпуск самолетов
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2216 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9449 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов