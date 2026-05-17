"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе из-за жары

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России объявил "оранжевый", предпоследний уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за аномально жаркой погоды и сильной жары в дневные часы в период с 18 по 22 мая.

"С 18 мая по 22 мая ожидается аномально жаркая погода, среднесуточная температура воздуха выше нормы на 7-9 градусов, и сильная жара в дневные часы. Максимальная температура воздуха плюс 30 - плюс 32", - говорится в предупреждении метеорологов.

Аналогичное предупреждение выпущено в отношении Московской области, где максимальные температуры днем будут в диапазоне плюс 27 - плюс 32.

"Оранжевый" уровень погодной опасности означает, что погода опасна, есть вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.