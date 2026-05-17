Движение перекрыто в Москве на участке МСД от 5-го проезда Подбельского до Щелковского шоссе

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта в воскресенье сообщил о временном ограничении движения на участке Московского скоростного диаметра (МСД) от 5-го проезда Подбельского до Щелковского шоссе в обоих направлениях.

"На участке МСД от 5-го проезда Подбельского до Щелковского шоссе временно закрыто движение в обоих направлениях", - говорится в сообщении в канале департамента в мессенджере Max в воскресенье.

В дептрансе рекомендуют использовать альтернативные маршруты.

"Если едете по МСД от Ярославского шоссе к Щелковскому, двигайтесь по 5-му проезду Подбельского, затем по Щелковскому шоссе. Если едете по МСД от шоссе Энтузиастов к Ярославскому шоссе, поверните на Щелковское шоссе и следуйте в сторону области", - уточняется в сообщении.

Департамент также советует планировать и строить маршрут заранее через навигатор.

