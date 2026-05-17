На Курском направлении МЖД произошел сбой в движении пригородных поездов

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Пригородные поезда Курского направления Московской железной дороги (МЖД) в сторону Москвы и области следуют с отклонением от графика из-за остановки состава по техническим причинам, сообщили в пресс-службе магистрали в воскресенье.

"В настоящее время пригородные поезда Курского направления МЖД следуют с отклонением от графика в сторону Москвы и области. Ранее по техническим причинам на перегоне "Красный Строитель - Царицыно Курского" направления МЖД совершил вынужденную остановку пригородный поезд №7250 "Подольск - Нахабино", который уже продолжил движение", - говорится в сообщении.

На время оказания помощи поезда в сторону Москвы следовали по соседнему пути без остановок на участке "Красный Строитель - Москворечье", уточняется в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Московская железная дорога делает все необходимое для введения поездов в график.

Ранее СМИ сообщали о сбое на участке МЦД-2 из-за повреждения токоприемника.