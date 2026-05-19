В "Зарядье" 6 июня открывается летний музыкальный фестиваль

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - IV Московский летний музыкальный фестиваль "Зарядье" пройдёт с 6 июня по 5 июля. В афише — оперы, оратории, симфоническая и камерная музыка, а также джазовые концерты.

Как сообщают организаторы, откроет фестиваль опера "Лоэнгрин" Вагнера. В премьерной постановке примут участие тенор Иван Гынгазов и солисты OperaCall (специального проекта зала "Зарядье" для молодых певцов).

Знаковым событием станет концертное исполнение оперы "Тоска" Пуччини с участием сопрано Елены Стихиной, тенора Сергея Скороходова, баритона Алексея Маркова. Оба вечера на сцену выйдет Московский государственный симфонический оркестр (дирижёр — Иван Рудин).

К 270-летию со дня рождения Моцарта приурочено полусценическое исполнение оперы "Дон Жуан" с участием баса Ильдара Абдразакова и сопрано Надежды Павловой. Также прозвучит оратория "Илия" Мендельсона.

Особое место в программе фестиваля отведено сочинениям Рахманинова и Прокофьева. Масштабную хоровую поэму "Колокола" Рахманинова исполнит Государственная академическая симфоническая капелла под управлением Валерия Полянского. Также прозвучат его концерт № 1 для фортепиано с оркестром (солист — Николай Луганский) и симфония № 2 ми минор в исполнении Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии (дирижёр — Димитрис Ботинис).

Концерт № 1 для скрипки с оркестром Прокофьева исполнят Вадим Репин и Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина, а его кантату "Александр Невский" — Государственный академический русский хор имени Свешникова и Российский национальный оркестр, за дирижёрский пульт встанет Александр Рудин.

В рамках фестиваля "Зарядье" завершит цикл всех симфоний Бетховена. Симфонию № 9 ре минор исполнят солисты, хор и оркестр La Voce Strumentale Нижегородского театра оперы и балета.

Традиционно закрытие фестиваля пройдёт в формате концерта open-air в парке "Зарядье".

