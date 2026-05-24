Движение будет закрыто на ряде улиц Зеленограда 24 мая из-за проведения полумарафона

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта сообщил о временном перекрытии движения на ряде улиц Зеленограда 24 мая в связи с проведением полумарафона.

В частности, движение будет закрыто с 09:00 до 11:00 - в Савёлкинском проезде от Сосновой аллеи до Центрального проспекта, на Центральном проспекте от Яблоневой аллеи до Солнечной аллеи, на Солнечной аллее от Центрального проспекта до д. 1, стр. 8 на площади Шокина.

Кроме того, не будет движения с 09:00 до 12:15 на Озерной аллее от Каштановой аллеи до Центрального проспекта, в боковом проезде Центрального проспекта от д. 4 до д. 5 по Георгиевскому проспекту. С 09:00 до 12:30 движение будет ограничено на Березовой аллее от Центрального проспекта до корпуса 451.

Как уточнили в дептрансе, движение будет закрыто с пропуском городского транспорта с 09:00 до 12:00 - на Сосновой аллее от Савелкинского проезда до Озерной аллеи, на Озерной аллее от Каштановой аллеи до Сосновой аллеи. С 11:00 до 12:00 - в Савелкинском проезде от Сосновой аллеи до Центрального проспекта.

24 мая с 08:20 до конца мероприятия также поменяются маршруты наземного транспорта в Зеленограде: е41, 1, 1а, 3, 9, 11, 19, 31, 32, 400, 2, 2к, 29, 32к.