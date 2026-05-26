В Москве Цветной бульвар перекроют 30 мая для детского велофестиваля

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Москве 30 мая для Московского детского велофестиваля будет перекрыт для транспорта Цветной бульвар, сообщил городской Департамент транспорта.

Бульвар будет закрыт с 00:01 до 20:00 от Садового кольца до Петровского бульвара в обоих направлениях.

Кроме того, будет ограничено движение по одной крайней левой полосе 29 мая с 10:00 до 22:00 и 30 мая с 20:00 до 10:00 31 мая на Цветном бульваре от дома 27/24 до дома 1; по двум крайним правым полосам 30 мая с 00:01 до 20:00 на Петровском бульваре в районе Трубной площади.

30 мая с 00:01 до окончания мероприятия на участках перекрытий будет временно запрещена парковка.

Цветной бульвар Москва Трубная площадь Садовое кольцо Дептранс
