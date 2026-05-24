В Москве на рынке "Тополек" произошел пожар на площади 1,5 тыс. кв. м

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Пожарные тушат крупное возгорание на территории рынка "Тополек" на востоке Москвы, сообщила пресс-служба МЧС РФ в воскресенье.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: НАО, Проектируемый проезд № 134, рынок "Тополек". Происходит загорание одноэтажных металлокаркасных торговых павильонов и складируемых материалов на площади 1500 кв. метров", - говорится в сообщении.

Как добавили в ведомстве, "также задействованы два вертолета МАЦ, группировка увеличена до 80 пожарных и 28 единиц техники".