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ФСБ сообщила о задержании в Москве женщины, планировавшей теракт против силовика

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Женщина задержана и арестована в Москве по подозрению в попытке подорвать автомобиль сотрудника органов безопасности по заданию украинской разведки, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

ФСБ пресекла деятельность гражданки России 1996 года рождения, "причастной к подготовке террористического акта по заданию украинских спецслужб", говорится в сообщении ЦОС, поступившем в "Интерфакс".

Как установили в ведомстве, по заданию куратора она изъяла взрывное устройство из тайника на окраине Самары и отправилась в Московский регион с целью совершения теракта в отношении силовика.

"В момент закладки СВУ под автомобиль последнего женщина задержана сотрудниками ФСБ России", - говорится в сообщении.

По данным ФСБ, незадолго до этого женщина (ее имя не уточняется - ИФ) посредством мессенджеров установила контакт с украинским куратором, "которому сообщила о готовности участия в террористической деятельности в обмен на содействие в выезде на постоянное место жительства в одну из стран Евросоюза".

"Выполняя задания представителя вражеской спецслужбы, злоумышленница транзитом через Турцию и Молдову выехала на Украину, где прошла инструктаж по проведению диверсионно-террористической деятельности, после чего вернулась в Россию", - заявили в ФСБ.

В ЦОС отметили, что следственной службой УФСБ по Москве и Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 205 (покушение на теракт) и ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) и избрана мера пресечения - заключение под стражу.

"Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия с целью квалификации ее деяния по ст. 275 УК РФ (государственная измена), предусматривающей до 20 лет лишения свободы, установлению всех обстоятельств совершенного преступления и розыску его организаторов", - добавили в ведомстве.

ФСБ Москва
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