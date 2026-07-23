Домодедово работает по согласованию
Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет самолеты по согласованию, сообщили в Росавиации.
"Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении агентства.
В Росавиации предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов.
В настоящее время также обслуживает рейсы по согласованию столичный аэропорт Внуково.