Домодедово работает по согласованию

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Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет самолеты по согласованию, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении агентства.

В Росавиации предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов.

В настоящее время также обслуживает рейсы по согласованию столичный аэропорт Внуково.