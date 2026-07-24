Дождливая погода сохранится в Московском регионе на следующей неделе

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Кратковременные дожди прогнозируются в Москве в выходные и в течение следующей рабочей недели, температура днем будет колебаться - чуть менее тёплый день будет сменяться более тёплым, сообщила "Интерфаксу" в пятницу ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Погода вполне комфортная, соответствует нашему климату, так как июль - самый дождливый месяц и самый тёплый. Что касается характера погоды, она существенно не меняется. Дожди будут. Ночная температура существенно не меняется, а дневная температура будет испытывать некоторые колебания: чуть менее тёплый день будет сменяться более тёплым днём", - сказала Макарова.

Она отметила, что в ближайшую пятидневку температура в Московском регионе будет около нормы и отставать от нормы на 1-1,5 градуса, "то есть, будет около нормы, но на отрицательном фоне". "Но дышится легко, и метеоусловия не способствуют накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы", - добавила Макарова.

Согласно прогнозу, в субботу ночью облачно, кратковременный дождь, на востоке области местами гроза. "Восточнее Москвы будет располагаться атмосферный фронт, по нему будут перемещаться волновые возмущения от Чёрного моря к Верхней Волге и дальше на север. Поэтому в субботнем прогнозе у нас звучит местами гроза", - уточнила Макарова.

Днем в субботу будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза, температура в Москве плюс 21-23, по области плюс 18-23.

Ночь на воскресенье станет самой прохладной в предстоящие дни. Температура по области опустится до плюс 10 - плюс 15, в Москве будет плюс 12 - плюс 15. Ночью преимущественно без осадков, днем - переменная облачность, по области местами кратковременный дождь. Днем температура поднимется до плюс 24-26, по области плюс 21-26.

"Начало следующей недели тёплое, колебания температуры будут в первой половине недели. Без дождей тоже не обойдется: будут кратковременные дожди", - сказала Макарова.

Она уточнила, что в понедельник ночью местами кратковременный дождь, днем - кратковременный дождь. Температура ночью плюс 15-17, по области 12-17, днем столбики термометров будут показывать плюс 22-24, по области плюс 20-25.

Во вторник, согласно прогнозу, ожидается дождь, температура ночью плюс 13-18, днём плюс 24-29. В среду - облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью плюс 12-17, днем - плюс 20-25.

"В последующие дни до конца рабочей недели ночная температура плюс 12-18, а днем от плюс 20 до плюс 27 - в этом интервале будут тоже происходить колебания температуры. И тоже будут кратковременные дожди. И есть вероятность, что в следующие выходные, там немного подрастёт атмосферное давление, погода будет антициклонального характера, будет преимущественно без осадков, солнышко и днем плюс 24-29", - сказала Макарова.