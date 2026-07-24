В Москве ГАИ в ходе рейда против нарушителей на самокатах выписала 3000 штрафов

Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Москве сотрудники ГАИ провели первый рейд по выявлению нарушителей правил дорожного движения на самокатах и велосипедах и выписали больше 3000 штрафов, сообщило региональное управление автоинспекции.

Больше всего в ходе рейда было оштрафовано водителей средств индивидуальной мобильности (1257 административных материалов), следом по количеству штрафов идут курьеры (980 материалов) и велосипедисты - 805 материалов.

Госавтоинспекция продолжит контролировать движение этих категорий участников дорожного движения.

Мероприятие по проверке водителей СИМ проходило в Москве 23 июля.