В Москве случился сбой у мобильного приложения "Парковки России" и сайта parking.mos.ru

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - В Москве у некоторых пользователей не работает приложение "Парковки России" и сайт parking.mos.ru, возможны трудности с оплатой за парковку через эти сервисы, предупредил lептранс.

Оплатить парковку можно через СМС или голосовой сервис. Для оплаты через СМС нужно отправить сообщение на номер 7757 с текстом: номер парковки*номер автомобиля*кол-во часов от 1 до 24 (пример: 0304*А123АА199*3).

Кроме того, по всем вопросам можно обращаться в единый контакт-центр "Московский транспорт" по телефону: 8 495 539 54 54 или 3210 с мобильного.

В том, что приложение "Парковки России" в настоящий момент не работает, убедился корреспондент "Интерфакса". В частности, при попытке зайти в приложение появляется сообщение: "Не удалось загрузить конфигурацию приложения".

Ранее в социальных сетях появилась информация, что у "парковок России" сбой, горожане не могут оплатить парковку в приложении, а СМС доходят с опозданием.