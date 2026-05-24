Массовое ДТП с участием 13 автомобилей произошло в Подмосковье

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Грузовой автомобиль совершил выезд на встречную полосу федеральной трассы М-8 "Холмогоры" в Подмосковье и спровоцировал столкновение 12 машин, есть погибший и пострадавшие.

"Сегодня около 16:38 на 44-м километре автодороги М-8 "Холмогоры" в сторону области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП один человек погиб. Также на данный момент шесть граждан обратились за медицинской помощью", - сообщила в воскресенье пресс-служба Управления ГИБДД по Московской области.

По предварительной информации, мужчина, управляя грузовым автомобилем, совершил выезд на встречную полосу, что привело к столкновению с 12 транспортными средствами, говорится в сообщении.