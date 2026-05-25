Дождь ожидается в Москве в понедельник

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта предупредил москвичей о пасмурной погоде и дожде в течение дня.

"Синоптики прогнозируют сегодня в Москве пасмурную погоду, в течение дня возможен небольшой дождь. В часы разъездов ожидаем локальные затруднения движения в центре, на Садовом кольце, на ТТК, МКАД и на вылетных магистралях", - говорится в сообщении.

Водителей просят быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее Гидрометцентр сообщал о том, что май в Москве завершится прохладной погодой. Со вторника, 26 мая, столбики термометров не будут достигать даже двадцатиградусной отметки, такая температура сохранится до конца месяца.