Режим работы ряда станций метро Москвы изменят 27 мая из-за празднования Курбан-байрама

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Режим работы станций "Проспект Мира" Калужско-Рижской и Кольцевой линий, "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии и "Рижская" Большой кольцевой линии московского метро изменится утром 27 мая, для входа и выхода лучше пользоваться другими станциями, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Утром 27 мая изменится режим работы нескольких станций Московского метрополитена", - сообщается во вторник в канале департамента в мессенджере Max.

В среду до окончания развоза пассажиров в течение утренних часов вестибюли некоторых станций метро изменят режим работы: "Проспект Мира" Калужско-Рижской и Кольцевой линий - с 5:45 будут работать только на выход и пересадку; "Новокузнецкая" Замоскворецкой линии - с 6:30 до 10:00 будет работать только на выход и пересадку; "Рижская" Большой кольцевой линии - с 7:45 будет работать только на вход и пересадку.

"Для входа или выхода в метро на время ограничений пользуйтесь, пожалуйста, соседними станциями. Просим вас быть внимательными, соблюдать правила пользования метрополитеном, а также выполнять требования сотрудников метро и полиции", - отмечается в сообщении.

В департаменте уточнили, что службы метрополитена будут работать в усиленном режиме, в том числе на нескольких десятках станций метро и Московского центрального кольца будут дежурить десятки инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые подскажут наиболее оптимальные маршруты.

В ночь на среду 27 мая отмечается один из двух главных мусульманских праздников - Курбан-байрам, также известный как Ид аль-Адха. Курбан-байрам начинают праздновать через 70 дней после Ураза-байрама, на десятый день мусульманского месяца Зуль-хиджа. В отличие от многих других дат, Курбан-байрам отмечают несколько дней подряд. В исламских странах празднование может затянуться на две недели.

