Работу в поликлиниках и частную практику в Москве совмещают 300 участковых врачей

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Участковый врач в Москве может совмещать свою работу с частной или другой государственной практикой, при этом задача московских властей сделать так, чтобы участковый врач был для пациента личным доктором, вел его адресно, знал его историю болезни, сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

"После своего рабочего дня в поликлинике врачи могут совмещать работу с частной или другой государственной практикой. Сегодня участковых врачей, совмещающих свою работу с другой, всего 300 человек", - сообщается в канале департамента в мессенджере Max во вторник.

В депздраве уточнили, что в московских поликлиниках работает порядка 2,6 тыс. участковых врачей. Рабочая неделя участкового составляет 39 часов. Это стандартный 8-часовой день, например, с 8:00 до 16:00.

Там пояснили, что задача депздрава - сделать так, чтобы участковый врач был для пациента личным доктором. "Что для этого нужно? Участковый должен вести пациента адресно, знать его историю болезни, наследственность, хронические заболевания. Только так можно вовремя начать лечение и предотвратить осложнения. Москва обеспечивает врачей самой передовой техникой, комфортным местом работы и конкурентной заработной платой. Это позволяет им больше внимания уделять качеству приёма", - отмечается в сообщении.