Движение в центре Москвы открыто после детского велофестиваля

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Все ограничения в центре столицs после детского велофестиваля сняты, сообщили в субботу в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

30 мая на Цветном бульваре прошли заезды для шести возрастных групп: от малышей трех лет до подростков 14 лет, - а также развлекательная программа.

"Следующий Детский фестиваль пройдет 5 сентября, а уже 4 июля ждем всех на 1-м Ночном велофестивале", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова