На Садовом кольце в Москве 27 июня пройдет транспортный электрофестиваль

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - В Москве на Садовом кольце 27 июня пройдет парад электротранспорта в связи с Московским транспортным электрофестивалем, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Электрофестиваль - это праздник для тех, кто заботится об экологии и поддерживает современные технологии. Приглашаем владельцев электромобилей и электромотоциклов присоединиться к параду, а всех желающих - стать зрителями и поучаствовать в розыгрыше призов", - сказал он порталу мэрии.

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться и приехать на своем электромобиле или электромотоцикле. Колонна стартует с Зубовской площади в 12:00.