Около 400 издательств примут участие в фестивале "Красная площадь" 4-7 июня

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Гостей XII Книжного фестиваля "Красная площадь", который пройдет у стен Кремля с 4 по 7 июня, ждут около 400 издательств и 150 тыс. книг, сообщил директор департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии Минцифры России Владимир Григорьев.

"Для любителей русской словесности мы уже в 12-й раз организовываем выдающийся со всех точек зрения фестиваль. В этом году подготовили много новых интересных сюрпризов для читателей, издателей и писателей", - сказал Григорьев на пресс-конференции во вторник.

По его словам, в фестивале примут участие около 400 издательств со всей России, а читателей будет ждать около 150 тыс. книг. Несколько сотен мероприятий фестиваля пройдут на 16 площадках. Впервые отдельная площадка будет у Союза писателей России. В полдень 4 июня на главной сцене пройдет церемония официального открытия.

Григорьев отметил, что фестиваль занимает практически всю Красную площадь от храма Василия Блаженного до Исторического музея, от стен Кремля до ГУМа. "И не вмещается в это пространство, занимая также первую линию ГУМа и ещё несколько помещений в нем", - сказал он.

По его словам, в фестивале, в том числе, примут участие награждённые 1 июня лауреаты премии правительства РФ по детской и подростковой литературе.

"Мы постараемся, чтобы все события, происходящие на "Красной площади", могли увидеть все жители страны. Поэтому трансляция почти всех мероприятий будет в интернете. Трансляцию обеспечивает "Ростелеком", - сказал Григорьев.

Куратор главной сцены Полина Васильева сообщила, что часть из 30 событий площадки пройдет в демонстрационном зале ГУМа, который на время фестиваля станет литературной гостиной. "В частности здесь выступит любимица публики, народная артистка России, актриса БДТ Светлана Крючкова, которая представит свою новую программу, посвященную Давиду Самойлову. Здесь же выступит поэт Влад Маленко и главный редактор "Литературной газеты" Максим Замшев. А народный артист Борис Щербаков представит программу, посвященную 80-летию Леонида Филатова - "Сказ о Федоте Стрельце", - сказала Васильева.

На главной сцене, сказала она, пройдет выступления более чем 10 крупнейших театральных и музыкальных коллективов РФ, среди которых - МХТ им. Чехова, театр им. Вахтангова, Театр Терезы Дуровой. На закрытии ждут полюбившийся публике Нижегородский театр оперы и балета, который в этом году завершает свой юбилейный 90-й сезон. Среди писателей, встречи с которыми пройдут на главной сцене, - Евгений Водолазкин, Алексей Варламов, Захар Прилепин.

В Пушкинский день 6 июня программа традиционно посвящена творчеству поэта. "И для нас большая честь, что впервые принимает участие Большой театр не просто своими артистами, а камерным оркестром Большого театра России, который представит "Евгения Онегина" к 135-летию Прокофьева и 150-летию Большого театра". Завершится Пушкинский день концертом Евгения Князева по "Борису Годунову", - сказала Васильева.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин сообщил, что город все 12 лет активно участвует в фестивале со своей программой. "В этом году наша площадка состоит из двух частей - это библиотека и малая сцена. В рамках библиотеки будут проходить классические мероприятия, включающие презентации новых книг, читки, лекции, литературный маршрут до музея Гоголя", - сказал Фурсин.

Он добавил, что библиотека Гайдара представит ежегодный каталог 100 новых книг для детской аудитории. Тут же будут выдавать читательские билеты. "Эта самая популярная точка получения читательских билетов во всем городе", - отметил чиновник.

На Малой сцене будут выступать с концертами и постановками московские музыкальные и театральные коллективы. Всего в течение фестиваля пройдет 109 мероприятий на двух площадках, уточнил Фурсин.

XII Книжный фестиваль "Красная площадь" проходит при поддержке Минцифры РФ.