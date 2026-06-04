ЦППК назначит 18 дополнительных поездов в дни июньских праздников

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) сообщила об изменении расписания движения поездов с 11 по 15 июня в связи с праздничными выходными и назначении 18 дополнительных поездов.

"На длинные выходные июня, приуроченные ко Дню России, ЦППК совместно с Московской железной дорогой (МЖД) назначит дополнительные поезда и внесет ряд изменений в график движения. Это поможет пассажирам строить удобные маршруты для поездок", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦППК.

Так, электропоезда в московском транспортном узле будут ходить по следующему графику: 11 июня - по расписанию пятницы, 12, 13 июня - по расписанию субботы, 14 июня - по расписанию воскресенья, 15 июня - по расписанию понедельника.

За период праздничных дней планируется назначение дополнительно 18 поездов в том числе: №7031 "Москва (Курский вокзал) - Тула-1" - 12, 13, 14 июня, №7032 "Тула-1 - Москва (Курский вокзал)" - 12, 13, 14 июня, №7021 "Рязань-1 - Москва (Казанский вокзал)" - 15 июня, №7083/7084 "Москва (Площадь трех вокзалов) - Владимир" - 12, 14 июня, №7103/7104 "Железнодорожная - Москва (Площадь трех вокзалов)" - 12, 14 июня.

Кроме того, будут назначены: №7079/7080 "Владимир - Москва (Площадь трех вокзалов)" - 12, 13 июня, №7007/7008 "Москва (Киевский вокзал) - Калуга-1" - 13 июня, №7023/7024 "Калуга-1 - Москва (Киевский вокзал)" - 11, 13 июня, №7184 "Нара - Москва (Киевский вокзал)" - 13 июня.

Помимо этого, вместо поезда №7191 "Москва - Малоярославец" 11 июня будет назначен поезд №7093/7094 "Москва (Киевский вокзал) - Калуга-1" с отправлением в 20:35.

В региональных центрах расписание также изменится, уточнили в пресс-службе.