Поиск

ЦППК назначит 18 дополнительных поездов в дни июньских праздников

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) сообщила об изменении расписания движения поездов с 11 по 15 июня в связи с праздничными выходными и назначении 18 дополнительных поездов.

"На длинные выходные июня, приуроченные ко Дню России, ЦППК совместно с Московской железной дорогой (МЖД) назначит дополнительные поезда и внесет ряд изменений в график движения. Это поможет пассажирам строить удобные маршруты для поездок", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦППК.

Так, электропоезда в московском транспортном узле будут ходить по следующему графику: 11 июня - по расписанию пятницы, 12, 13 июня - по расписанию субботы, 14 июня - по расписанию воскресенья, 15 июня - по расписанию понедельника.

За период праздничных дней планируется назначение дополнительно 18 поездов в том числе: №7031 "Москва (Курский вокзал) - Тула-1" - 12, 13, 14 июня, №7032 "Тула-1 - Москва (Курский вокзал)" - 12, 13, 14 июня, №7021 "Рязань-1 - Москва (Казанский вокзал)" - 15 июня, №7083/7084 "Москва (Площадь трех вокзалов) - Владимир" - 12, 14 июня, №7103/7104 "Железнодорожная - Москва (Площадь трех вокзалов)" - 12, 14 июня.

Кроме того, будут назначены: №7079/7080 "Владимир - Москва (Площадь трех вокзалов)" - 12, 13 июня, №7007/7008 "Москва (Киевский вокзал) - Калуга-1" - 13 июня, №7023/7024 "Калуга-1 - Москва (Киевский вокзал)" - 11, 13 июня, №7184 "Нара - Москва (Киевский вокзал)" - 13 июня.

Помимо этого, вместо поезда №7191 "Москва - Малоярославец" 11 июня будет назначен поезд №7093/7094 "Москва (Киевский вокзал) - Калуга-1" с отправлением в 20:35.

В региональных центрах расписание также изменится, уточнили в пресс-службе.

ЦППК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число сбитых БПЛА, летевших на Москву, выросло до четырех

Бензин вслед за дизтопливом начал стремительно дорожать на заправках Москвы

 Бензин вслед за дизтопливом начал стремительно дорожать на заправках Москвы

Воздух в Москве к концу недели прогреется до плюс 26 градусов

Движение на северо-востоке МКАД восстановлено после аварии

Пробка в 3,5 км образовалась на МКАД из-за аварии с тремя грузовиками

Летняя погода вернется в Москву на следующей неделе

Самая дорогая вторичная недвижимость в Москве продается на Якиманке

 Самая дорогая вторичная недвижимость в Москве продается на Якиманке

В Москве до конца года поставят уменьшенные дорожные знаки по 280 адресам

 В Москве до конца года поставят уменьшенные дорожные знаки по 280 адресам

Мосгордума досрочно прекратила полномочия столичного омбудсмена Потяевой

Дизтопливо в Москве за неделю подорожало в среднем почти на полрубля

 Дизтопливо в Москве за неделю подорожало в среднем почти на полрубля
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9726 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2469 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов