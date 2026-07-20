В индустриальном парке Домодедово тушат пожар после атаки БПЛА

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В индустриальном парке "Южные врата" в Домодедове начался пожар после атаки БПЛА, сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева.

По ее сведениям, пожар локализовали и продолжают тушить. Кроме того, БПЛА попал в верхний этаж жилого дома в микрорайоне Южный, повреждён фасад.

В регионе за ночь пострадали двое, один - при пожаре в частном доме, второй - на трассе М-4, где беспилотник упал рядом с автомобилем. Всего, по данным Хрусталевой, шесть человек с травмами различной степени тяжести находятся в Домодедовской больнице. Один мужчина находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что два человека пострадали, повреждены ряд домов и отдельные объекты гражданской инфраструктуры в результате атаки беспилотников на Московскую область.