Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 79

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в понедельник был сбит еще 21 беспилотник, летевший на столицу, их общее количество в понедельник достигло 79.

"На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем канале в Max.

Ранее сообщалось об уничтожении 58 дронов, пытавшихся атаковать столицу.

Московские аэропорты Домодедово и Внуково обслуживают рейсы по согласованию, Жуковский приостановил работу.