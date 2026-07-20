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Число сбитых на подлете к Москве БПЛА достигло 79

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в понедельник был сбит еще 21 беспилотник, летевший на столицу, их общее количество в понедельник достигло 79.

"На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в своем канале в Max.

Ранее сообщалось об уничтожении 58 дронов, пытавшихся атаковать столицу.

Московские аэропорты Домодедово и Внуково обслуживают рейсы по согласованию, Жуковский приостановил работу.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 июля 2026 года Военная операция на Украине
Москва беспилотники
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