Губернатор Подмосковья сообщил о 10 пострадавших от БПЛА

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Московской области в результате утренней атаки БПЛА пострадали десять человек, уточнил губернатор Андрей Воробьев.

Среди пострадавших один ребенок.

"В Домодедово помощь потребовалась семерым. 27-летний мужчина с осколочным ранением голени от госпитализации отказался. Еще шестеро пострадавших, в том числе три гражданина Китая, госпитализированы в Домодедовскую больницу: мужчина 74 лет с множественными осколочными ранениями (его готовим к переводу в столичный центр), мужчина 53 лет с открытым переломом бедра, 26-летний мужчина с ранением голени и еще трое мужчин с осколочными ранениями", - написал губернатор

В Одинцовском округе 11-летней девочке с острой реакцией на стресс госпитализация не потребовалась. В Подольске пострадали две женщины, от госпитализации они отказались.