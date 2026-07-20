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Более 400 БПЛА летело на Московский регион с вечера пятницы

На подлете к столице уничтожено 85 БПЛА

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 20:30 воскресенья в направлении Московского региона летело более 400 беспилотников ВСУ.

"С 20:30 вечера до пяти утра в направлении Московского региона летело более 400 вражеских беспилотников. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 85 БПЛА уничтожено на подлете к Москве", - говорится в сообщении в канале Собянина в Max.

Ранее сообщалось, что в понедельник на подлете к столице уничтожено 79 беспилотников.

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