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Домодедово работает по согласованию, Жуковский не обслуживает рейсы

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Московский аэропорт Домодедово обслуживает рейсы по согласованию, Жуковский приостановил работу, сообщили в Росавиации.

"Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении.

В агентстве предупредили о возможных ограничениях в расписании рейсов.

В Жуковском введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.


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