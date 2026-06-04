В Москве фестиваль "Времена и эпохи" пройдет с 10 по 14 июня

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Москве с 10 по 14 июня состоится фестиваль "Времена и эпохи", в рамках которого пройдут 15 масштабных реконструкций, мастер-классы, выставки и исторические постановки, сообщил в Max мэр столицы Сергей Собянин.

"В столице с 10 по 14 июня пройдет фестиваль "Времена и эпохи". Он станет частью масштабного проекта "Лето в Москве". Город превратится в музей под открытым небом. Мероприятия запланированы более чем на 30 площадках - в центре и на 27 окружных локациях. (...) Вход на большинство площадок свободный", - написал он.

Флагманскими площадками станут: ландшафтный парк "Митино"; кинопарк "Москино" (локации "Центр Москвы" и "Уездный город"); парки "Радуга" и "Покровское-Стрешнево. Там пройдут реконструкции, посвященные Отечественной войне 1812 года, эпохе Древней Руси IX-XIII веков, Первой мировой войне и городским уличным театрам начала XX века.

"Всего в программе - 15 масштабных реконструкций сражений, больше 1,1 тысячи часов мастер-классов, выставки, театрализованные представления и исторические постановки", - сообщил Собянин.

Мэр добавил, что в этом году фестиваль делает акцент не только на военной истории, но и на культурном наследии страны - русской литературе, театре, музыке и танце.