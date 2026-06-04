Поиск

В Москве фестиваль "Времена и эпохи" пройдет с 10 по 14 июня

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Москве с 10 по 14 июня состоится фестиваль "Времена и эпохи", в рамках которого пройдут 15 масштабных реконструкций, мастер-классы, выставки и исторические постановки, сообщил в Max мэр столицы Сергей Собянин.

"В столице с 10 по 14 июня пройдет фестиваль "Времена и эпохи". Он станет частью масштабного проекта "Лето в Москве". Город превратится в музей под открытым небом. Мероприятия запланированы более чем на 30 площадках - в центре и на 27 окружных локациях. (...) Вход на большинство площадок свободный", - написал он.

Флагманскими площадками станут: ландшафтный парк "Митино"; кинопарк "Москино" (локации "Центр Москвы" и "Уездный город"); парки "Радуга" и "Покровское-Стрешнево. Там пройдут реконструкции, посвященные Отечественной войне 1812 года, эпохе Древней Руси IX-XIII веков, Первой мировой войне и городским уличным театрам начала XX века.

"Всего в программе - 15 масштабных реконструкций сражений, больше 1,1 тысячи часов мастер-классов, выставки, театрализованные представления и исторические постановки", - сообщил Собянин.

Мэр добавил, что в этом году фестиваль делает акцент не только на военной истории, но и на культурном наследии страны - русской литературе, театре, музыке и танце.

Покровское-Стрешнево Москино Сергей Собянин Москва Уездный город Митино Времена и эпохи
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Москве сменился директор Парка Горького

 В Москве сменился директор Парка Горького

Число сбитых БПЛА, летевших на Москву, выросло до четырех

Бензин вслед за дизтопливом начал стремительно дорожать на заправках Москвы

 Бензин вслед за дизтопливом начал стремительно дорожать на заправках Москвы

Воздух в Москве к концу недели прогреется до плюс 26 градусов

Движение на северо-востоке МКАД восстановлено после аварии

Пробка в 3,5 км образовалась на МКАД из-за аварии с тремя грузовиками

Летняя погода вернется в Москву на следующей неделе

Самая дорогая вторичная недвижимость в Москве продается на Якиманке

 Самая дорогая вторичная недвижимость в Москве продается на Якиманке

В Москве до конца года поставят уменьшенные дорожные знаки по 280 адресам

 В Москве до конца года поставят уменьшенные дорожные знаки по 280 адресам

Мосгордума досрочно прекратила полномочия столичного омбудсмена Потяевой
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2471 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9735 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 80 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов