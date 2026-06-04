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На Горьковском направлении и МЦД-4 случился сбой из-за травмирования человека

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Пригородные поезда Горьковского направления и четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4, D4) в сторону области опаздывают из-за попадания человека под электричку, сообщает Московская железная дорога (МЖД).

"Сегодня в 19:50 на станции "Кусково" Горьковского направления электропоездом произошло травмирование человека, который, по предварительной информации, нарушил правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре", - говорится в сообщении.

Временно движение поездов на участке "Кусково - Реутов" было организовано по соседнем путям. Поэтому пригородные поезда Горьковского направления, в том числе МЦД-4 следуют с отклонением от графика в сторону области.

В МЖД принимают все необходимые меры для стабилизации графика движения.

1йф вв

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Интерфакс - Москва

Темы:

МЦД-4 Реутов Кусково МЖД Москва
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