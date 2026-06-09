Берегиня, Латифа, Пантелеимон и Фома родились в Подмосковье в 2026 году

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Наиболее популярные и редкие имена детей, родившихся в первые пять месяцев текущего года, назвали в Московской области.

"С начала 2026 года в Подмосковье среди мальчиков лидируют Михаил, Александр, Артём, Тимофей и Матвей. У девочек же безусловными фаворитами стали София, Анна, Василиса, Ева и Мария. Однако среди новорожденных есть и редкие имена. В 2026 году в свидетельствах о рождении мальчиков появились Аркадий, Залотой, Евсей, Игнат, Пантелеимон и Фома. Девочек же родители называли Александриной, Берегиней, Иванной, Олимпиадой, Латифой и Славицей", - сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области во вторник.

Кроме того, министерство сравнило популярные имена этого года с архивными данными за 1926 год.

"Популярными мужскими именами (тогда - ИФ) были Николай, Виктор, Василий, Алексей и Александр. Среди девочек чаще всего новорожденных называли Марией, Лидией, Валентиной, Ниной и Зоей. Но самое интересное - это список редких имен вековой давности. Мальчиков тогда называли Брониславом, Викентием, Любомиром, Порфирием и Феоктистом. А девочки получали такие необычные для современного уха имена, как Идея, Декабрина, Октябрина, Революция и Эра", - отметили в пресс-службе областного Минсоца.