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Андрей Мецлер избран омбудсменом Москвы

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченным по правам человека в Москве избран Андрей Мецлер, решение было принято путем тайного голосования на пленарном заседании Мосгордумы в среду.

За было отдано 38 голосов, против никто не проголосовал, сообщила депутат Мосгордумы, председатель счётной комиссии Лариса Картавцева.

Уполномоченный по правам человека считается вступившим в должность с момента принесения присяги горожанам на пленарном заседании Мосгордумы.

29 мая мэр Москвы Сергей Собянин внес на рассмотрение Мосгордумы кандидатуру нового омбудсмена - Мецлера.

3 июня комиссия по безопасности, законодательству и регламенту Мосгордумы внесла на рассмотрение в первоочередном порядке проект постановления МГД "О назначении на должность уполномоченного по правам человека в городе Москве". Проект был рассмотрен комиссией по безопасности, законодательству и регламенту в понедельник, 8 июня. В пояснительной записке к проекту уточнялось, что омбудсмен назначается на должность сроком на пять лет постановлением Мосгордумы, принимаемым по результатам тайного голосования.

27 мая Мосгордума утвердила проект постановления о досрочном прекращении полномочий московского омбудсмена Татьяны Потяевой. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщала журналистам, что Потяева станет советником мэра Москвы и будет, в том числе, заниматься взаимодействием с уполномоченными.

Мецлер родился в 1976 году. Высшее юридическое образование получил в Омском государственном университете , второе высшее образование по специальности "Социальная работа" получил в Российском государственном социальном университете.

С 2017 года Мецлер руководит Геронтологическим центром "Юго-Западный" департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. С 2024 года возглавляет Совет директоров стационарных учреждений социального обслуживания. В 2025 году вошел в состав Общественной палаты города Москвы.

Мосгордума Москва Андрей Мецлер
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